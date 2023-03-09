22 yıl sonra yakalanan cinayet şüphelileri kimliklerini gizleyip, inşaat ustalığı yapmış



Serkan ÖZDEMİR/AKHİSAR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fettah Arslan (30) cinayetinin şüphelisi 4 kişi, 22 yıl sonra İzmir´in Bayındır ilçesinde yakalanıp, tutuklandı. Şüphelilerin kimliklerini gizleyip, yıllarca inşaat ustası olarak çalıştıkları ortaya çıktı.

Akhisar'ın kırsal Sazoba Mahallesi´nde 2001 yılında Fettah Arslan, silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin İ.İ., M.İ., M.İ. ve F. İ. olduğunu belirledi. Ancak yıllarca şüpheliler yakalanamadı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), dosyayı yeniden ele alarak 4 şüphelinin yakalanması için soruşturmayı derinleştirdi ve aile fertlerini takibe aldı. Ekipler, şüphelilerin dini nikahla evlendiklerini, bu evliliklerden çocuklarının dünyaya geldiğini ve İzmir'in Bayındır ilçesinde oturduklarını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından dün sabah saatlerinde ekipler, ilçede 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuklandı.

İNŞAAT USTASI OLARAK ÇALIŞMIŞLAR

JASAT tarafından yapılan çalışmada, şüphelilerin inşaatlarda usta olarak çalıştıkları ve aileleriyle aynı evde yaşadıkları tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin komşularına kendilerini farklı isimlerle tanıttıkları öğrenildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİR

2023-03-09 16:12:03



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