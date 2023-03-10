

MANİSA'nın Kula ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan kamyonetteki 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.Kaza, saat 23.30 sıralarında İzmirAnkara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Enver Özer (44) yönetimindeki 35 ATZ 049 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen Ümit Çalışkan'ın (53) kullandığı 45 NS 497 plakalı canlı tavuk yüklü TIR'a arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonette yolcu olarak bulunan Nihat Özkan ve Vedat Özer kamyonetin ön kısmında sıkışırken, sürücü Enver Özer ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonette sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkarırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Vedat Özer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Nihat Özkan ise kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Vedat Özer'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Öte yandan, TIR sürücüsü Ümit Çalışkan ise ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Gökçeören Karakol Komutanlığı'na götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)Görüntü Dökümü:

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-olay yeri

sıkışan yaralının kurtarılma çalışmaları

yaralının sıkıştığı yerden kurtarılması

ilk müdahale

kazadan detaylar

yaralının hastaneye sevkiHaber Kamera : Hasan YİĞEN/ MANİSA,(DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Manisa Hasan YİĞEN

2023-03-10 02:49:11



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