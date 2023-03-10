Akhisarspor'da seçim zamanı

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AKHİSAR, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup temsilcilerinden Akhisarspor'un geçen hafta yasal çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen olağanüstü genel kurulu yarın toplanacak.

Yılmaz Atabarut Tesisleri'ndeki kongre saat 15.00'te başlayacak. Çoğunluğun aranmayacağı toplantıda yeşil-siyahlıların yeni yönetimi seçilecek. Son 3 sezondur kulübü yöneten Evren Özbey yönetiminin borç yükü nedeniyle transfer yasağının açılamadığı, destek sağlanmadığı gerekçesiyle olağanüstü seçim kararı aldığı amatöre düşme hattındaki kulüpte başkanlığa aday çıkmadı.

Öte yandan kadrosu dağılıp 10 maç sonra ilk 3 puanını deprem nedeniyle ligden çekilen Osmaniyespor'la geçen hafta oynaması gereken maçtan alan Akhisarspor'da pazar günü Sapancaspor'la oynanacak iç saha karşılaşmasının bilet fiyatları numaralı 20, maraton tribün 10 TL'ye indirildi. Kadınlar ve çocuklar maça ücretsiz girebilecek.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2023-03-10 10:55:12



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