Manisa BŞB'nin potada konuğu Gaziantep

MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 4 galibiyetin ardından geçen hafta lider Fenerbahçe Beko'ya 92-78 mağlup olan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın önemli rakiplerinden Gaziantep Basketbol'u ağırlayacak. Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te başlayacak. Bilet fiyatları 25 ile 75 TL arasında değişiyor. Ligde ilk sezonunu geçiren Manisa ekibi, 19 maçta 7 galibiyetle Play-Off hattının 1 galibiyet gerisinde, düşme hattının de 1 galibiyet üzerinde yer alıyor. Gaziantep Basketbol'un da aynı sayıda galibiyeti bulunuyor.
DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-03-10 11:17:59
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