Manisa FK'da Anıl'dan müthiş dönüş

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MANİSA, (DHA)SPOR Toto1'inci Lig'de Bodrumspor önündeki son dakika galibiyetiyle Play-Off yolunu açan Manisa Futbol Kulübü'nde takımına 3 puanı getiren Anıl Koç, yeşil sahalara dönüşünü golle taçlandırdı. Siyah-beyazlı kulübün geçen sezon Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan transfer ettiği 28 yaşındaki gurbetçi kanat oyuncusu bu sezon başında kadro dışı bırakılıp kulüp bulması istendi. Takımdan ayrılmayan futbolcu, ilk yarının son bölümünde affedilerek devre arasında Antalya kampına götürüldü.

Bu sezon daha önce 17 Aralık'taki Tuzlaspor maçında son 2 dakikada oynayabilen Anıl, teknik direktör Yalçın Koşukavak'la bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Bodrumspor maçında ikinci yarıda oyuna dahil olan Anıl, 90+6'ncı dakikada takımına çok kritik galibiyeti getiren golü attı. Son golünü geçen sezon 9 Ocak 2022'de İstanbulspor'a atan Anıl, sahalara dönüşünü galibiyet golüyle kutlayıp 13 ay sonra ilk kez ağları sarsmanın sevincini de yaşadı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-03-10 12:10:09



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