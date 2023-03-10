Somaspor yeni seri arıyor

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SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 6 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta iç sahada Ankaraspor önünde biten Somaspor, yarın Tarsus İdman Yurdu deplasmanında yeni seri başlatmaya çalışacak. Tarsus İlçe Stadı'ndaki mücadelenin başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.

Grupta Somaspor'un 32 puanı bulunurken, alt sıralardaki Tarsus'un ise 20 puanı var.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2023-03-10 13:03:51



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