Kayınvalidesini öldürdü, kayınpederini yaraladı, eşi kaçarak canını kurtardı



Emre SAÇLI/ SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde Mehmet E. (22), boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Fadime E.'nin (19) ailesinin evinde çıkan tartışmada kayınvalidesi Sabriye Karakaya'yı (39) bıçaklayarak öldürdü, kayınpederi Mehmet Karakaya'yı (49) ise yaraladı. Mehmet E.'nin eşi Fadime E., evden kaçarak canını zor kurtardı.

Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında Sarıpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet E., boşanma aşamasında olan ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Fadime E. ile barışmak için kayınvalidesi Sabriye Karakaya ve kayınbabası Mehmet Karakaya'nın evine gitti. Taraflar arasındaki görüşme sırasında boşanma meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet E., kayınvalidesi ve kayınbabasına bıçakla saldırdı. Sabriye Karakaya ve Mehmet Karakaya kanlar içinde yere yığıldı. Fadime E. ise evden kaçarak canını kurtardı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, durumu bildiren Mehmet E., evden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sabriye Karakaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Mehmet Karakaya'nın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Mehmet E.'yi saklandığı Çakaldoğan Mahallesi'nde suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheli Mehmet E.'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2023-03-10 18:26:11



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