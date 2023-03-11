Manisa Büyükşehir Belediyespor - Gaziantep Basketbol Belediyespor: 69-65

Bu köyde ev sayısından fazla Kangal köpeği var!

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)SALON: Muradiye Spor Salonu

HAKEMLER: Özlem Yalman, Kaan Büyükçil, Umut Özgün Ergün

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 8, Roberson 16, Erdi 5, Cruz 12, Williams 3, Troy Selim 16, Tarrant 9, Ogün, Mustafa Baki

GAZİANTEP BASKETBOL BELEDİYESPOR: Mcintyre 9, Hammonds 15, Can Uğur 3, Egbunu 9, Hanlan 8, Frankamp 8, Muhsin 13, Koray, Birkan Batuk, Leon Harun

1´İNCİ PERİYOT: 22-17

İLK YARI: 36-34

3´ÜNCÜ PERİYOT: 57-44Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 20´nci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Gaziantep Basketbol Belediyespor´u 69-65 mağlup etti. Muradiye Spor Salonu´ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 22-17, ilk yarısı 36-34 ve üçüncü periyodu 57-44 Manisa BŞB'nin üstünlüğüyle geçildi. Ev sahibi ekipte Roberson ve Troy Selim, 16´şar sayıyla, konuk takımda Hammonds 15 sayıyla yıldızlaştı. Son 6 maçta 5'inci kez kazanıp alt sıralarla bağını koparan Manisa ekibi bu skorla 20 haftada 8'inci galibiyetini aldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)

2023-03-11 15:33:30



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