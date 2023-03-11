Turgutluspor - Darıca Gençlerbirliği: 0-0

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Metin Ateş, Coşkun Yalçın, Neslihan Koç
TURGUTLUSPOR: Orhan Sertan, Serdar (Dk. 68 Fırat), Anıl (Dk. 46 Mert Polat), Ali Telli (Dk. 59 Onur Kıntaş), Mustafa Emirhan, Tolga, Mustafa Köroğlu (Dk. 46 Ekrem), Yiğit Utku, Berkay (Dk. 85 Muhammed Ebrar), Okan
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ali Alper Ahmet Özer, Emir Miray, Serhat Tunç (Dk. 84 Murat Kara), Berkay (Dk. 67 İhsan Furkan), Kadir Mert, Ahmet Gökbayrak, Ender, Muhammed (Dk. 9 Serhat Uğur) (Dk. 67 Cevat), Ömer (Dk. 84 Yasin), Batuhan
SARI KARTLAR: Ali Telli, Ekrem, Onur Kıntaş (Turgutluspor) - Serhat Uğur, Serhat Tunç, Ahmet Özer (Darıca Gençlerbirliği)TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen haftayı bay olarak geçen Turgutluspor, 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle liglere verilen aradan sonra oynadığı ilk maçta evinde Darıca Gençlerbirliği'yle yenişemedi: 0-0. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda puanları paylaşan iki ekipten ev sahibi puanını 24'e, Darıca Gençlerbirliği ise 20'ye yükseltti.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU, (DHA)
2023-03-11 16:07:51
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