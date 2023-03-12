Somaspor kendine geldi

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SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Tarsus İdman Yurdu'nu deplasmanda 4-0 yenen Somaspor 2 maç aradan sonra kazanmayı bildi. Play-Off yolunda umutlanan siyah-beyazlılarda teknik direktör Burhanettin Basatemür, önemli bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Yeniden çıkışa geçmek adına önemli bir 3 puanı hanemize yazdırdık. İnanıyorum ki seri yakalayıp istediğimiz noktaya ulaşacağız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2023-03-12 12:36:05



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