Akhisarspor'da yeni yönetim

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AKHİSAR, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Akhisarspor'un olağanüstü genel kurulunda başkanlık görevine Özay Alkan getirildi. Kulüp tesislerinde yapılan kongre sonunda 57 oyla başkanlığa seçilen Özay Alkan'ın yönetimi şu isimlerden oluştu; Mehmet Ali Zorlu, Semih Hızlı, Murat Çetin, Selahattin Atasoy, Dilek Atasoy, İlkay Düztaş, Okan Mordal, Mehmet Erçetin, İrfan Ezer, Mehmet Furkan Alkan. Yeşil-siyahlılarda 3 yıl başkanlık yapan Evren Özbey ve yönetimi, kulübün 5 milyon Euro borcu bulunması ve transfer yasağı nedeniyle kongre kararı almıştı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR

2023-03-12 12:41:21



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