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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akhisarspor - Sapanca Gençlikspor: 1-0

DHA

Akhisarspor - Sapanca Gençlikspor: 1-0


AKHİSAR, (DHA)STAT: Spor Toto Akhisar
HAKEMLER: Neslihan Muratdağ, Betül Nur Yılmaz Değermenci, Emrah Altındağ
AKHİSARSPOR: Mehmet Ali Halilcan (Dk. 84 Efe), Yavuz Serkan, Bora, Oğuzcan, Halil İbrahim (Dk. 65 Bertuğ), Semih, Yusuf, Orçun, Turhan, Yiğit Bayındır (Dk. 65 Recep)
BİTEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR: Melih Talha Bulut (Dk. 54 İlkay), Umut (Dk. 76 Muhammed Emin), Mehmet, Yaser (Dk. 54 İsa), Muhammed Egemen, Ömer Talha Nergiz (Dk. 54 Abdurrahman), Murat, Haydar, Fadıl (Dk. 69 Vedat), Berat
GOL: Dk. 48 Halil İbrahim (Akhisarspor)
SARI KARTLAR: Mehmet Ali, Efe (Akhisarspor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Akhisarspor, 23'üncü haftada konuk ettiği Play-Off yarışı veren Bitexen Sapancaspor'u 1-0 mağlup etti. Müsabakanın tek golünü ev sahibi ekip adına 48'inci dakikada Halil İbrahim kaydetti.
Bu sonuçla Akhisarspor 20 puana ulaşırken, Sapanca ekibi 30 puanda kaldı. Yeşil-siyahlılar, son olarak 3-0 hükmen galip sayıldığı Osmaniye karşılaşması öncesi son 8 maçını kaybetmişti.DHA-Spor Türkiye-Manisa
2023-03-12 16:20:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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