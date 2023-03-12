Gamze, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

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Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (MANİSA), (DHA)-MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde Gamze Eren (27), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, gece saatlerinde Yılmazlar Mahallesi'nde meydana geldi. Sığındere Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Gamze Eren'den haber alamayan yakınları, kontrol için adresine gitti. Eve giren yakınları, Eren'i hareketsiz halde yatarken gördü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Eren'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi sonucu öldüğü tahmin edilen Eren'in cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Eren'in kesin ölüm nedeni, otopsi raporu ile ortaya çıkacak. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2023-03-12 17:45:12



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