Kaçırmak istediği Hilal'i öldüren direksiyon eğitmeninin müebbet ve 17 yıla kadar hapsi istendi

Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü (21) kaçırmaya çalışırken sırtından tabancayla öldüren direksiyon eğitmeni tutuklu Önder Lafçı (45) hakkında müebbet ve 17 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, olayda yardım ettiği ileri sürülen diğer tutuklu sanık Muhammed Çatak'ın (39) 15 yıla kadar, Lafçı'yı yakalanmasını önlemek için kayırdığı öne sürülen Cumali C.'nin (36) ise 5 yıla kadar hapisleri talep edildi.

Manisa'daki bir sürücü kursunda eğitmenlik yapan Önder Lafçı, geçen yıl 6 Eylül'de daha önce direksiyon eğitimi verdiği Hilal Sultan Kırgöz'ün evinin önüne geldi. Lafçı, iddiaya göre bu sırada evden çıkan genç kızı, zorla hafif ticari aracına bindirmek istedi. Kırgöz direnince Lafçı, Hilal Sultan Kırgöz´ün başına tabanca dayadı. Çevredekilerin müdahalesi üzerine arbede çıktı. Lafçı, arbededen faydalanıp kaçmaya çalışan Kırgöz'ü, tabancayla sırtından vurdu. Kırgöz kanlar içinde yere yığılırken, Lafçı ise yoldan geçen bir kamyonetin kasasına binerek kaçtı. Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hilal Sultan Kırgöz, buradaki ilk müdahalenin ardından da Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesi'ne sevk edildi. Kırgöz, burada bir hafta yoğun bakımda tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Kırgöz'ün sırtındaki kurşun ise Şehzadeler ilçesindeki bir özel hastanede yapılan ameliyatla çıkartıldı. İkinci kez taburcu edildikten sonra evde fenalaşan Hilal Sultan Kırgöz'un tedavisine Merkezefendi Devlet Hastanesi'nde devam edildi. Kırgöz, olaydan 48 gün sonra 23 Ekim'de yaşamını yitirdi.

Olayın ardından aynı gün İzmir'in Buca ilçesinde saklandığı bağ evinde yakalanan Önder Lafçı ve kendisine yardım eden arkadaşı Muhammed Çatak ve Cumali C., gözaltına alındı. Lafçı ve Çatak tutuklanırken, Cumali C., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Soruşturmanın ardından Önder Lafçı, kendisine yardım eden arkadaşları Muhammed Çatak ve Cumali C., hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Lafçı'nın "Kadına karşı kasten öldürme', 'Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ' 'Ruhsatsız ateşli silahlarla, mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçlarından müebbet hapis ve 17 yıla kadar hapsi istendi. Diğer sanıklardan Muhammed Çatak'ın ise 'Kadına karşı kasten öldürmeye yardım' suçundan 15 yıla kadar, Cumali C.'nin ise 'suçluyu kayırma ' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. İddianame Manisa 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Hilal Sultan Kırgöz'ün ailesinin avukatı Yalçın Arcak, "6 Eylül tarihinde gerçekleşen bu üzücü olayın iddianamesi tamamlandı ve 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davamız açıldı. Öldürme eylemini gerçekleştiren Önder Lafçı müebbetle yargılanırken, yardım eden Muhammed Çatak ve Cumali C., 'Ruhsatsız ateşli silahlarla, mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma', 'Cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' gibi farklı suçlardan yargılanacak. Burada tasarlayarak kasten öldürme söz konusu. Bu konuda mahkemenin takınacağı tavrı bekleyeceğiz. Hilal, vurulduktan sonra ölmediği için dosya Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek ve oradan gelen rapor beklenecek. Aynı dosyada Önder Lafçı ve arkadaşlarının en ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız ve en ağır cezayı alacaklarını ümit ediyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

