Somaspor seri peşinde

SOMA, (DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son maçında deplasmanda Tarsus İdman Yurdu'nu 4-0 yenerek Play-Off yolunda tekrar umutlanan 35 puanlı Somaspor yarın zirve hesapları yapan Esenler Erokspor'a konuk olacak. Esenler Erokspor Stadı'nda Ömer Faruk Gültekin'in düdük çalacağı müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Play-Off potasıyla aralarında 3 puan fark bulunduğunu belirterek, "Bizim adımıza her maç çok kritik. Esenler Erokspor güçlü bir takım. Biz de sahaya moralli ve inançlı çıkacağız" yorumunu yaptı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2023-03-14 11:48:49
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