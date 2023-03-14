Budamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü

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Emre SAÇLI/ MANİSA (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde budamak için çıktığı ayva ağacından düşen Sabri Öztürk (57) hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Salihli'nin kırsal Çamurhamamı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Sabri Öztürk, Yanıktarla mevkisinde bulunan bahçesindeki ayva ağaçlarını budamaya geldi. Çıktığı ağaçta dengesini kaybeden Öztürk, metrelerce yükseklikten düştü. Öztürk'ten haber alamayan yakınları, bahçeye geldiğinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Öztürk'ün cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2023-03-14 18:40:49



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