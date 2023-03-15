İlkokullu Doruk, doğum günü hediyelerini depremzede çocuklara bağışladı



Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'da ilkokul öğrencisi Doruk Akgül (9), deprem nedeniyle ertelediği doğum gününü depremzede çocuklar için düzenledi. Doruk, sınıf arkadaşları ve velilerin de desteğiyle bağış kampanyasına dönüşen doğum gününde, kendisine gelen hediyeler ve toplanan 2 bin lirayı AFAD'ın yardım kampanyasına bağışladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye destek olan gönüllülere, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşayan Neslihan (38) ve Murat Akgül çiftinin 3'üncü sınıf öğrencisi oğulları Doruk Akgül de katıldı. Sınıfta 19 Şubat'ta kutlamayı planladığı doğum gününü deprem nedeniyle erteleyen Cemal Ergün İlkokulu öğrencisi Doruk, etkinliği, depremzedeler yararına yapmaya karar verdi. Getirilecek hediyeleri depremzede çocuklar için bağışlamak isteyen Doruk'a ailesi de destek oldu. Doruk'un isteğini duyurmasıyla etkinliğe sınıf arkadaşları ile veliler de katıldı. Bağış kampanyasına dönüşen doğum gününde toplanan hediyeler ve 2 bin TL, AFAD'ın depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasına bağışlandı. Depremzede çocuklar için çok üzüldüğünü belirten Doruk Akgül, "Yardımcı olabilmek adına anneme hediyelerimi onlarla paylaşmak istediğimi söyledim. Yardımcı olabildiğim için çok mutluyum" dedi.

'DESTEK OLABİLDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUM'

Neslihan Akgül, desteklerinden dolayı velilere teşekkür etti. Doruk'un, depremzede çocukları görünce çok etkilendiğini anlatan Akgül, "Oğlumuz için sınıfta arkadaşlarıyla doğum günü organizasyonu yapmak istiyorduk. Deprem nedeniyle erteleme kararı aldık. Oğlum, hediyelerini depremzede çocuklarla paylaşmak istediğini söyledi. Beni de çok duygulandırdı. Böyle bir organizasyon yaptık. Duyan herkes destek oldu. Hem oğlumun doğum gününü kutlandı hem de depremzedeler faydalandı. Oradaki insanların ihtiyaçları bir sefere mahsus değil eski hayat standartlarına ulaşabilmeleri için sürekli yardım etmemiz gerekli, diye düşünüyorum. Destek olabildiğimiz için mutluyum" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-03-15 09:57:48



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