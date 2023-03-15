Manisa BŞB uzun atladı

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MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonunda aylarca düşme hattında kalan Manisa Büyükşehir Belediyespor, son dönemdeki performansıyla adını Play-Off barajına yazdırmayı başardı. Ligde ilk 8 maçta 1 galibiyet, 7 mağlubiyet alan Manisa ekibi düşme hattında son sırada kaldı. Antrenörlük görevini Hakan Demir devraldıktan sonra çıkışa geçen yeşil-beyazlılar, son 12 haftada 7 galibiyetle çıkışa geçti.

Önce düşme hattından sıyrılan Manisa BŞB, son 6 maçın 5'ini kazanırken, hafta sonu Gaziantep Basetbol önündeki 69-65'lik galibiyetle Play-Off'u yakaladı. Manisa'nın potadaki temsilcisi son sıradan başladığı tırmanışta 8 basamak birden tırmanarak 20'nci haftayı Play-Off hattında 8'inci sırada tamamladı. İstatistiklerde de tırmanışa geçen Manisa BŞB'de Nijeryalı pivot Anosike, ligde 191 ribaundla hem toplam, hem de maç başına 10.05 ribaundla ortalamada lider durumda. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-03-15 11:40:14



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