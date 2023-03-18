Manisa BŞB potada lidere karşı

MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 6 maçta 5 galibiyetle düşme hattından çıkıp adını Play-Off barajına yazdıran Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın haftaya lider başlayan Türk Telekom'a konuk olacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te start alacak. Ligdeki ilk yılını geçiren Manisa ekibinin 20 maçta 8, Türk Telekom'un ise 17 galibiyeti bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-03-18 10:33:20
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