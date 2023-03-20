Manisa FK fırsat tepti



MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Eyüpspor'a evinde 1-0 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, Play-Off yolunda avantajı kaçırdı. Bu maç öncesi son 3 haftada Bodrumspor'u yenip, ligden çekilen Yeni Malatyaspor ve Adanaspor maçlarını hükmen kazanarak hanesine 9 puan yazdıran siyah-beyazlılar, Eyüpspor'a direnemedi. Bu sonuçla 39 puanda kalan Manisa temsilcisi ilk 7 sıranın içine giremedi. Teknik direktör Yalçın Koşukavak alınan yenilginin üzücü olduğunu ancak kesinlikle pes etmeyeceklerini söyledi.

"Sahadaki oyunun hakkı mağlubiyet değildi" diyen Koşukavak, "İlk yarıda baskımız sonucu kazandığımız toplarda skoru bulmamız lazımdı ancak bir türlü skoru bulamadık. Maçın ikinci devresinde de baskılı oynadık. Duran toptan kalemizde golü gördük. Kornerden kolay bir golle maçı kaybettik. Play-Off'a kalmak için bundan sonraki maçlarda elimizden geleni yapacağız, ben oyuncularıma inanıyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-03-20 11:08:19



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