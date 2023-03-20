Turgutluspor gülmeye hasret

TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta deplasmanda 23 Elazığ FK'ya da 2-0 yenilen Turgutluspor, 3 puana hasret kaldı. Grupta son 11 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen kırmızı-siyahlılar, son 4 karşılaşmayı ise 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle geçti. Ligde 24 puanla 12'nci sırada kalan Manisa temsilcisi, hızla alt sıralara yaklaşarak korkulu rüya görmeye başladı. Bu hafta 6 Şubat'taki yüzyılın deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen depremin merkezindeki Kahramanmaraşspor'la oynaması gereken Turgutluspor, haftalar sonra ilk kez hükmen 3 puan alacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)
2023-03-20 11:54:15
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