Manisa BB Spor - Merkezefendi Belediyesi Basket: 90-75

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)SALON: Muradiye
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Hüseyin Çelik, Yiğit Gönültaş
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike 9, Ata, Roberson 32, Gani 1, Cruz 15, Berkay 3, Williams 5, Tolga, Şav 11, Ogün 3, Mustafa 2, Bruinsma 9
YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Arca 9, Harrison 16, Agapitos 10, Altan, Rathan 9, Gielo 12, Bilgehan, Gökhan, Ayberk 2, Eyüp, Hamilton 10, Muhammed 7
1'İNCİ PERİYOT: 23-20
İLK YARI: 42-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 70-59Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´nde sezonun 22´nci haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket´i ağırladı. Üçüncü periyotta farkı açan ev sahibi ekip, 4 periyotta da rakibine üstünlük sağlayarak maçtan 90-75 galip ayrıldı. Muradiye Spor Salonu´ndaki karşılaşmada ev sahibi ekipte Roberson 32 sayıyla yıldızlaştı.DHA-Spor Türkiye-Manisa ERSAN ERDOĞAN
2023-03-25 15:11:16
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