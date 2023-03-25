Akhisarspor - Siirt İl Özel İdaresi Spor: 3-1 

Şanlıurfa İmsakiyesi ile iftar ve sahur vakitleri

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AKHİSAR, (DHA)

STAT: Spor Toto Akhisar

HAKEMLER: Cihan Ataş, Eray Pınar, Ahmet Şen

AKHİSARSPOR: Mehmet Ali Halilcan (Dk. 90+1 Yiğit Düztaş), Semih, Turhan, Serkan Özbakan, Bora (Dk. 90+2 Bekir), Halil İbrahim (Dk. 76 Efe), Yusuf Kanal, Oğuzcan (Dk. 80 Recep), Yiğit Bayındır, Orçun

SİİRT İL ÖZEL İDARESİ SPOR: Mustafa Emre Çölgeçen, Evren (Dk. 80 Yunus Emre), Abdulvahap (Dk. 74 Ahmet), Mehmetcan (Dk. 46 Oğuzhan), Caner (Dk. 74 Halil), Enis, Eser, Gürkan (Dk. 61 Erdem), Emre Okur, Mehmet

GOLLER: Dk. 44 Yiğit Bayındır, Dk. 56 Bora, Dk. 60 Serkan Özbakan (Akhisarspor), Dk. 59 Emre (Siirt İl Özel İdaresi Spor)

SARI KARTLAR: Semih (Akhisarspor), Oğuzhan (Siirt İl Özel İdaresi Spor)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta son 3 maçta 7 puanı hanesine yazdıran Akhisarspor evinde Siirt İl Özel İdare Spor'u 3-1 yenerek çıkışını sürdürdü. Yeşil-siyahlılar 44'üncü dakikada Yiğit'in golüyle öne geçip ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Akhisarspor 56'da Bora ile farkı ikiye çıkarırken, 59'da Emre Siirt ekibi adına ağları havalandırdı. Maçın 60'ıncı dakikasında sahne alan Serkan Özbakan tabelayı 3-1'e getirdi. Akhisarspor bu sonuçla 24 puana yükseldi. Siirt İl Özel İdaresi ise 29 puanda kaldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR

2023-03-25 16:03:36



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