Manisa BŞB'den müthiş seri



MANİSA, (DHA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılında aylarda düşme hattında yer aldıktan sonra antrenörlük görevine Hakan Demir'in gelmesiyle çıkışa geçen Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde üst üste 5'inci galibiyetini sezonun flaş takımı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 90-75 yenerek aldı. Demir yönetiminde son 8 maçı 6 galibiyetle geçen Manisa ekibi, 22 haftada 9 galibiyete ulaşıp alt sıralardan iyice uzaklaştı.

Takımın iyi performansına rağmen ligin henüz bitmediğini söyleyen Hakan Demir, "Denizli bu sezonun sürpriz takımı. İyi oynuyorlar, iyi kadroları var. Onlar da sonuna kadar direndiler. Belki fark 15 sayıyla bitti ama son 2 dakikada koptu. Değişik kadrolarla sahada yer aldık ama bütün oyunculardan katkı aldık. Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Takımımı tebrik ediyorum. Hem iyi çalışıyorlar hem de maça konsantre oluyorlar. Düştükleri yerde de biz onlara yardımcı oluyoruz. Hak ederek kazandık. Daha hiçbir şey bitmedi. Mücadeleye devam, daha çok zaman var. Elimizden gelenin en iyisini yaparak ligi en iyi yerde bitirmeye çalışacağız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-03-26 11:46:22



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