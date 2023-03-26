Akhisarspor'a bahar geldi

Sıradan bir yaralama vakasından sıra dışı bir cinayet çıktı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AKHİSAR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'den 3 yıl içinde TFF 3'üncü Lig'e düşerek 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylarca amatöre düşmenin eşiğinde olan Akhisarspor, son haftalarda düze çıktı. Grupta bir dönem üst üste 8 mağlubiyet alan, devre arasında transfer yasaklısı kadrosu büyük oranda dağılan Akhisarspor'da yeni yönetimin göreve gelmesi takıma da pozitif yansıdı. Siirt Özel İdarespor'u dün evinde 3-1 mağlup eden Akhisar, ligden çekilen Osmaniyespor sınavından hükmen aldığı 3 puanla başladığı seride son 4 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayarak geçti. Futbol Federasyonu'nun 6 Şubat'taki deprem felaketi nedeniyle 2 takımın ligden çekilmesi üzerine grupta 3 yerine 1 takımın küme düşeceğini açıklamasıyla da iyice rahatlayan Akhisarspor, puanını 24 yapıp düşme hattında son sıradaki Niğde Anadolu FK'yla arasındaki farkı iyice açmaya başladı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2023-03-26 12:08:39



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.