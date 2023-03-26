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Akhisarspor'a bahar geldi

DHA

Akhisarspor'a bahar geldi


AKHİSAR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'den 3 yıl içinde TFF 3'üncü Lig'e düşerek 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta aylarca amatöre düşmenin eşiğinde olan Akhisarspor, son haftalarda düze çıktı. Grupta bir dönem üst üste 8 mağlubiyet alan, devre arasında transfer yasaklısı kadrosu büyük oranda dağılan Akhisarspor'da yeni yönetimin göreve gelmesi takıma da pozitif yansıdı. Siirt Özel İdarespor'u dün evinde 3-1 mağlup eden Akhisar, ligden çekilen Osmaniyespor sınavından hükmen aldığı 3 puanla başladığı seride son 4 maçı 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan toplayarak geçti. Futbol Federasyonu'nun 6 Şubat'taki deprem felaketi nedeniyle 2 takımın ligden çekilmesi üzerine grupta 3 yerine 1 takımın küme düşeceğini açıklamasıyla da iyice rahatlayan Akhisarspor, puanını 24 yapıp düşme hattında son sıradaki Niğde Anadolu FK'yla arasındaki farkı iyice açmaya başladı.
DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2023-03-26 12:08:39

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