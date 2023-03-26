Manisa FK çıkışa geçti



MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta evinde aldığı Eyüpspor yenilgisiyle Play-Off yolunda avantaj kaybeden Manisa Futbol Kulübü, Altay deplasmanında 3-1 kazanarak yeniden çıkışa geçti. İzmir deplasmanında Muhammed Mert ile devre arasında takıma katılan yeni yabancılar Ballou Tabla ve Fernandes'in golleriyle net bir skorla galip gelen Manisa FK puanını 42'ye çıkardı. Hafta içinde 29 Mart Çarşamba günü Play-Off yarışındaki rakiplerinden Çaykur Rizespor'a konuk olacak Manisa ekibinde teknik direktör Yalçın Koşukavak, çok zorlu bir maçı kazandıklarını dile getirdi.

Play-Off'a kalma yolunda son derece kritik bir müsabaka oynadıklarını vurgulayan Yalçın Koşukavak, "Ligin boyu kısaldıkça bu tür maçların zorluk derecesi yüksek oluyor. Altay, tüm planını top rakipteyken baskıyla kazanma üzerine yapıyor. Bugüne kadar attıkları gollerin yüzde 58'ini duran toptan atmışlar. Oynamak yerine uzun top ve duran topu tercih ediyorlar. Biz planımızı iyi yaptık ve kazandık. İnanıyorum ki Manisa FK'yı Play-Off potasının içine sokacağız" diye konuştu.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-03-26 12:55:06



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