Vali Karadeniz: Manisa Mesir Macunu Festivali deprem ve seçim nedeniyle bu yıl iptal olabilir



Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)- MANİSA Valisi Yaşar Karadeniz, pandemi nedeniyle 3 yıl ara verilen ve bu yıl 2630 Nisan tarihleri arasında yapılması planlanan 483'üncü Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin deprem ve seçim nedeniyle iptal olabileceğini söyledi. Vali Karadeniz, "Henüz, bu konuda Mesir Macunu Festivali Komitesi'ndeki arkadaşlar tam bir fikir birliğine varamadılar ama gidişat öyle gibi görünüyor" dedi.

Manisa Valiliği toplantı salonunda seçim güvenliği basın bildirme toplantısı yapıldı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığındaki toplantıda Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Kenan Akgöl, sunum yaptı. Sunumun ardından açıklama yapan Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, "Manisa'ya gelen 18 bin depremzededen 2 bin 896'sı seçim nedeniyle ikametini buraya aldırdı. 1000'i geri dönme başvurusu yaptı. İlimize gelen depremzedelerimizin büyük bir çoğunluğunun oyunu memleketlerinde kullanmaktan yana tercihte bulunduğunu düşünüyoruz" dedi.

'DEPREM VE SEÇİM NEDENİYLE İPTAL OLABİLİR'

Vali Karadeniz, 3 yıldır pandemi nedeniyle ara verilen ve bu yıl yapılma kararı verilen UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Dünya Kültürel Mirası' listesinde de yer alan 483'üncü Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin yapılıp, yapılmayacağına ilişkin bir soruyu da yanıtladı. Vali Karadeniz, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın kendi bünyesindeki tüm festivalleri geçen hafta iptal ettiğini öğrendiklerini belirterek, "Manisa Mesir Macunu Festivali deprem ve seçim nedeniyle bu yıl iptal olabilir. Henüz, bu konuda Mesir Macunu Festivali Komitesi'ndeki arkadaşlar tam bir fikir birliğine varamadılar ama gidişat öyle gibi görünüyor" diye konuştu.(DHA)

DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-03-27 17:36:56



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