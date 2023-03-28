Somaspor galibiyet peşinde

SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda İnegölspor'a 1-0 yenilip galibiyet hasretini 3 maça çıkaran Somaspor, yarın evinde Anagold 24Erzincanspor'la karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda Batuhan Gültek'in yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Sıralamada 37 puanla 10'uncu basamakta yer alan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, halen Play-Off şanslarının sürdüğünü, iç saha avantajlarını iyi kullanıp sahadan galibiyetle ayrılacaklarına inandığını söyledi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)
2023-03-28 10:51:56
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