Somaspor - Anagold 24Erzincanspor: 2-1

Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA) -
STAT: Soma Atatürk
HAKEMLER: Batuhan Gültek, Mustafa Yüksel, Umut İncili
SOMASPOR: Muharrem Tunay Yavuzhan (Dk. 85 Ali Mert), Kadir, Oğuzhan, Yusuf Türk (Dk. 85 Ahmet Hakan), Yusuf Tursun (Dk. 85 Emre Can Atila), Erdem, Mustafa, Eray, Şener (Dk. 74 Murat), Emrecan Bulut (Dk. 65 Mücahit)
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Umut Yunus Emre, Muhammed Samed, Şahin, Mete, Maksut (Dk. 71 Atamer), Sefa, Canberk (Dk. 62 Ömer), Yasin (Dk. 71 Yücel), Ali Yavuz (Dk. 78 Sinan), Enes
GOLLER: Dk. 5 Yavuz (24Erzincanspor), Dk. 8 Emrecan Bulut, Dk. 57 (Pen.) Oğuzhan (Somaspor)
SARI KARTLAR: Muhammed Samed, Ömer (24Erzincanspor), Erdem, Muharrem Tunay, Emre Can Atila (Somaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 55 Enes (24Erzincanspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Somaspor, 3 maçlık galibiyet hasretine evinde Anagold 24Erzincaspor'u yenerek son verdi: 2-1. Soma Atatürk Stadı'ndaki hafta içi mesaisinde konuk ekip 5'inci dakikada Yavuz'la öne geçti. Somaspor, 8'nci dakikada Emrecan Bulut ve 57'nci dakikada penaltıdan Oğuzhan'ın golleriyle 3 puana uzandı. Penaltı pozisyonunda Erzincansporlu Enes, 55'inci dakikadaki kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Bu skorla puanını 40 yapan Somaspor, Play-Off yarışını sürdürdü.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ / SOMA, (DHA)
2023-03-29 16:03:23
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