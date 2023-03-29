

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Salihli ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Salim Aydoğmuş (55), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.30 sıralarında GölmarmaraSalihli yolu Gördes kavşağı yakınlarında meydana geldi. Salihli yönüne giden Salim Aydoğmuş yönetimindeki 45 AAB 899 plakalı otomobil, karşı yönden gelen D.Ç. (35) yönetimindeki 09 FC 174 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Salihli Devlet Hastanesi personeli olduğu öğrenilen 2 çocuk babası Salim Aydoğmuş, ambulansla çalıştığı hastaneye kaldırıldı. Ancak Aydoğmuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa / Salihli Emre SAÇLI

2023-03-29 17:39:00



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