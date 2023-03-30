Manisa FK fırsatı kaçırdı



MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de Altay galibiyetinin ardından Çaykur Rizespor'a konuk olan Manisa Futbol Kulübü, özellikle son bölümü gol düellosu şeklinde geçen maçta sahadan 4-2 mağlup ayrılıp Play-Off yolunda avantaj kaybetti. Bu sonuçla 42 puanda kalan siyah-beyazlılar rakibi Bodrumspor'un kazanmasıyla 7'nci sıranın 3 puan gerisine düştü.

Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, yağışlı havada zeminin çok olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Zor şartlarda mücadele ettiklerini vurgulayan Yalçın Koşukavak, "Zeminin bu kadar kötü olacağını tahmin etmemiştim. Zemin çok ağırlaştı. Saha şartları böyle olunca oyun ikili mücadeleye döndü. Bireysel çok top kaybedip, hata yaptık. Böyle zor saha şartlarında fiziksel olarak rakibin bazı üstünlükleri vardı. Bireysel hatalarla maç bizden uzaklaştı" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-03-30 11:30:45



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