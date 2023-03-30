Çocuk mehter takımından depremzede yaşıtlarına moral konseri



Ersan ERDOĞAN/ MANİSA, (DHA)MANİSA'da, ilkokul öğrencilerinin çocuk mehter takımı, Manisa'da misafir edilen depremzedeler için konser verdi. Depremzede çocuklar, konserle eğlenip moral buldu.

Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşayan depremzedelerden bazıları Manisa'da da yaşamaya başladı. Yunusemre ilçesi Mehmet Suphi Egemen ilkokulu öğrencilerinden oluşan çocuk mehter takımı ise Muradiye Ayşe Hafsa Sultan Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurdu'nda kalan depremzede aileler için gösteri düzenledi. Soğuk hava nedeniyle yurdun etkinlik salonunda yapılan gösteri, ilgi gördü. İlkokul öğrencilerinin seslendirdiği marşlara eşlik eden depremzede çocuklar, moral buldu.

Hatay'ın Defne ilçesinden eşi ve 2 çocuğuyla Manisa'ya geleip yurtta konaklayan Ayhan Aşkar, "Zor bir süreçten geçiyoruz. Çocukların emeklerine sağlık, gerçekten çok iyi bir gösteriydi. Çocuklarımız depremden sonra aşırı gürültüde korkuyorlardı ama bu biraz daha korkularını yenmekte faydalı oldu" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN

2023-03-30 13:12:22



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