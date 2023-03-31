Manisa FK'da Ba üzüntüsü

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MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off'a kalma yarışı veren Manisa Futbol Kulübü'nde takımın tecrübeli defans oyuncusu Alioune Ba'nın sakatlığı moralleri bozdu. Hafta içinde 4-2 kaybedilen Çaykur Rizespor deplasmanının 49'uncu dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Ba'nın çekin MR sonucunda sağ arka adalesinde yırtık tespit edildi. Tedavisine başlanan Ba, takımla antrenmanlara 4 hafta sonra başlayabilecek. Manisa ekibi ligin kritik son bölümünde 33 yaşındaki Fransız stoperden yararlanamayacak. Ba, sezon başında Fransa'nın Dunkerque takımından transfer olduğu Manisa FK'da 17 lig maçında forma giydi.

DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-03-31 11:13:36



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