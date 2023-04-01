Manisa BŞB zorlu deplasmanda

MANİSA, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 8 maçın 6'sını kazanıp rahat bir nefes alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın zorlu Anadolu Efes deplasmanında terleyecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Manisa ekibi ilk kez yer aldığı ligde 22 haftayı 9 galibiyetle geçti. Son 2 sezonda şampiyon olduğu Euroleague'de bu yıl Play-Off aşamasına kalmayı zora sokan Anadolu Efes ise ligde 16 galibiyetle 4'üncü durumda.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA
2023-04-01 10:16:04
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.