Manisa BŞB zorlu deplasmanda

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MANİSA, (DHA) Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 8 maçın 6'sını kazanıp rahat bir nefes alan Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın zorlu Anadolu Efes deplasmanında terleyecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Manisa ekibi ilk kez yer aldığı ligde 22 haftayı 9 galibiyetle geçti. Son 2 sezonda şampiyon olduğu Euroleague'de bu yıl Play-Off aşamasına kalmayı zora sokan Anadolu Efes ise ligde 16 galibiyetle 4'üncü durumda.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA

2023-04-01 10:16:04



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