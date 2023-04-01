Manisa FK evinde Gençlerbirliği ile oynayacak

"Sağlıklı bir iftar en az 45 dakika sürmeli!"

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MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda Çaykur Rizespor'a 4-2 yenilip Play-Off yolunda avantaj kaybeden Manisa Futbol Kulübü yarın sahasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Ev sahibi Manisa FK'da sakatlığı bulunan Ba ile Nizamettin maçta forma giyemeyecek. Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Çaykur Rizespor yenilgisini telafi edeceklerini belirterek, "Gençlerbirliği köklü bir camia. Rakibimiz de sıkıntılı durumda, düşme hattından kurtulmak istiyor. Zorlu bir maça çıkacağız. İyi hazırlandık ve sahada elimizden gelen mücadelenin en iyisini vereceğiz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa ERSAN ERDOĞAN

2023-04-01 10:45:22



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