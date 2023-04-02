Manisa Futbol Kulübü - Gençlerbirliği: 2-1

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA) -

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Mehmet Kapluhan, Ömer Lütfü Aydın

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer Muhammet Şahin, Ayberk, Domgjoni, Kaan, Burak Çoban (Dk. 85 Diallo), Burak Altıparmak, Gakpa (Dk. 46 Mehmet), Tabla (Dk. 73 Doğukan), Fernandes (Dk. 90+4 Metehan), Muhammed Mert (Dk. 73 Serkan)

GENÇLERBİRLİĞİ: Nurullah Buğra (Dk.19 Erkan) Dk. 85 Ayovi), Alperen, Fontaine, Yasin, Abdullah Durak (Dk. 69 Tidiany), Muhammed, Enes (Dk. 46 Rodrigues), Kaan, Rhasalla, Doukara (Dk. 69 İlker)

GOLLER: Dk. 31 Rhasalla (Gençlerbirliği), Dk. 47 Tabla, Dk. 80 Kaan (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Domgjoni, Tabla (Manisa FK) Enes, Fontaine, İlker, Yasin (Gençlerbirliği)

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta içinde deplasmanda Çaykur Rizespor'a 4-2 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Manisa Futbol Kulübü evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni geriye düşmesine rağmen mağlup etti: 2-1. Manisa FK, bu sonuçla 45 puana yükselip averajla 7'nci Bodrumspor'u takibini sürdürdü. Gençlerbirliği ise 21 puanda kalıp düşme potasından çıkamadı.

31´inci dakikada Gençlerbirliği öne geçti. Doukara´nın sol çaprazdan ceza sahasına pasında topla buluşan Rhasalla, düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 0-1.

36´ncı dakikada sol kanattan Fernandes´in ortasında ceza sahası içinde topa gelişine vuran Burak Çoban´ın şutunda top üstten auta çıktı.

45+3´üncü dakikada Kaan´ın ceza sahası içinde verdiği pasla topla buluşan Erkan´ın yakın mesafeden sağ çaprazdan şutu yan ağlarda kaldı.

47´nci dakikada maça beraberlik geldi. Muhammet Şahin´in sağdan ortasında ceza sahasına giden top savunmadan döndü, yaşanan karambolde Tabla topu filelerle buluşturdu: 1-1.

58´inci dakikada Manisa FK atağında Burak Altıparmak´ın uzatan sert şutu az farkla yandan auta çıktı.

62´nci dakikada Yasin´in soldan ceza sahası içerisine ortasında Doukara yükseldi. Kaleye giden kafa şutunu son anda kaleci Ömer kornere çeldi.

80´inci dakikada Manisa FK öne geçti. Ceza sahası dışı sağ çaprazında siyah-beyazlılar aut çizgisine yakın noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Kaan´ın kaleye direkt şutunda kalecinin müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 2-1.

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puanı Manisa FK hanesine yazdırdı.

DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)

2023-04-02 15:41:07



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