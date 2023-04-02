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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Futbol Kulübü - Gençlerbirliği maçının ardından

DHA

Manisa Futbol Kulübü - Gençlerbirliği maçının ardından


Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek Play-Off umutlarını sürdüren Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Yalçın Koşukavak, çok değerli bir galibiyet aldıklarını dile getirdi. 
Maçın ilk yarısında çok fazla baskılı olamadıklarını belirten Koşukavak, "Oyunu iki bölümde bahsetmek gerekiyor. Oyunun ilk yarısı çok ön alan baskıları yapamadık. Topu 3´üncü bölgede tutamadık, etkisiz bir oyun oynadık. İkinci yarı itibariyle oyun değişikliği yaptık ve 1 oyuncu değiştirdik. Topun rakipte olduğu zamanlarda oynamakta güçlük çekiyorduk. İkinci yarı ön alan baskıları ile oyunu tamamen ele geçirdik. Skor 2-1 olmadan önce de 3-4 pozisyonumuz var, onlarla maçı çevirebilirdik. Zaman zaman takımda böyle şeyler oluyor. Standart bir oyun oynayamıyoruz. Oyuncu performansları çok inişli çıkışlı oluyor" dedi. 
Koşukavak, "Genç oyuncularımız var. Oyunu 2 yönlü oynayamadığımız sürece zaman zaman bundan önceki maçlarda da böyle şeyler oldu. Bazı bölümler varız, bazı bölümler yokuz. Yarışabilmek adına bunları halletmemiz gerekiyor. Sonuçta genç oyuncularımız var. Ligin sonuna doğru zorluk derecesi artan maçlar oluyor. Bu baskı ile başa çıkmak çok da kolay değil. Genç oyuncularımız varsa haftalık 2 maçlarda performans eğrileri dalgalı oluyor. Bunlar da zamanla bu tecrübeleri edinecekler" diye konuştu.
MUSTAFA DALCI: GERÇEKTEN ÜZÜLÜYORUZ
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise, "Haftalardır iyi oynuyoruz. Samsunspor maçı, Keçiörengücü maçı, bugünkü Manisa maçı. Sahada oynanan oyunun karşılığını alamamak gerçekten üzücü. Bugün ilk yarı maçı koparabilirdik. Rakibe neredeyse pozisyon vermeden ilk yarıyı 1-0 önde kapattık. Hatta devreye girmeden net bir pozisyon daha yakaladık. Onu yapmış olsak, ikinci yarı başka bir oyun oynanırdı. İkinci yarı oyunun hikayesi biraz değişti. Rakip takım ön alan baskılarıyla başladı. Geçiş oyunu yaparken bizdeki topu kaybetmekle maalesef golü yedik. Bundan sonra 5-10 dakika rakip tekrar bir şey yapar gibi duruyordu ama toparlanmak adına bir şey yaptık. Biraz daha toparladık ama duran toptan yediğimiz golle mağlup olduk. Haftalardık almamız gereken puanları alamadık, bu gerçekten bizi üzüyor. Oyunun hakkı bu değildi" yorumunu yaptı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Manisa FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın açıklamaları
-Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Manisa ERSAN ERDOĞAN
2023-04-02 16:28:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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