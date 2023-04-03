Manisa BŞB salladı yıkamadı

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MANİSA, (DHA)TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son haftaların özellikle iç sahada formda takımı Manisa Büyükşehir Belediyespor, Euroleague devi Anadolu Efes'i deplasmanda elinden kaçırdı. Euroleague'de üst üste 2 şampiyonluğu bulunan rakibi önünde ilk periyodu 20-14, devreyi 41-38, üçüncü periyodu da 60-59 önde tamamlayan Manisa ekibi, son 10 dakikada Micic ve Clyburn gibi yıldızları durduramadı. Parkeden 78-69 mağlup ayrılan Manisa BŞB, dış sahada art arda 3'üncü maçı kaybederek 23 haftayı 9 galibiyetle geçti.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-04-03 11:11:54



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