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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa FK Play-Off kapısına dayandı

DHA

Manisa FK Play-Off kapısına dayandı


MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde ilk yarısını geride bitirdiği maçta Gençlerbirliği'ni sezonun ikinci yarısında takıma katılan Tabla ve Kaan'ın golleriyle 2-1 yenen Manisa Futbol Kulübü, Play-Off hattına dayandı. Bodrumspor'un bay olduğu haftada 3 puanı hanesine yazdıran siyah-beyazlılar 45 puana yükseldi ve averajla 8'inci sıradaki yerini korudu. Son 7 maçta ise 5'inci galibiyetini alan siyah-beyazlılar Play-Off hattıyla puan farkı bırakmadı ve gelecek adına umutlandı. Takımıyla iyi bir çıkış yakalayan teknik direktör Yalçın Koşukavak, geri dönüşe imza attıklarını söyledi. 
Her geçen hafta maçların zorluk derecelerinin arttığını ifade eden deneyimli teknik adam, "Biz iyi bir takımız. Genç futbolcu sayımız da fazla. Onlar da tecrübelenecekler. Gençlerbirliği maçının ikinci yarısında oyun olarak değişiklikler yaptık ve kazanmayı başardık. Play-Off'u istiyoruz ve hedefliyoruz. Bu amacımıza ulaşmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz" dedi.
Manisa FK hafta sonunda yine kendisi gibi son aylmarın formda takımı Sakaryaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.    DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-04-03 11:26:53

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