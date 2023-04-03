Somaspor kahroldu



SOMA, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hedefi olan Somaspor, Düzce Cam Düzcespor deplasmanında büyük üzüntü yaşadı. Kendisi gibi üst sıraları hedefleyen rakibi karşısında 3-0 öne geçen siyah-beyazlılar avantajını koruyamadı ve sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Düzcespor'u geride bırakamayan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür çok üzüldüklerini söyledi.

Basatemür, "Zorlu deplasmanda 3 farklı öne geçip bunu koruyamadık. Galibiyete bu kadar yaklaşmışken 1 puanla yetinmek hepimizi çok üzdü. Ancak biz yine de pes etmeyeceğiz. Play-Off yolunda elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi.

DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2023-04-03 11:34:38



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