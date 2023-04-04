Manisa FK'da transferler tam isabet sağladı



MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 yenip 7 maçta 5 galibiyet elde eden Manisa Futbol Kulübü'nde devre arasında kadroya dahil edilen futbolcular takıma önemli katkılar sağladı. Play-Off hattının kapısına dayanan siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği maçında takıma 3 puanı getiren golleri atan Tabla ve Kaan'ın yanı sıra Fernandes, Metehan ile Serkan istikrarlı bir şekilde süre aldı. Ara dönemde Kanada temsilcisi Atletico Ottawa'dan gelen sol kanat Tabla, Manisa FK'da 6 maça çıkıp 2 gol ve 1 asistle oynadı. Hücumda oldukça etkili bir görüntü ortaya koyan 24 yaşındaki Kanadalı futbolcu, 225 dakika süre aldı. Gençlerbirliği maçında güzel bir frikik golüne imza atıp galibiyeti getiren Kaan ise Manisa FK'ya gelmeden önce deprem felaketiyle sarsıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Antakya'da bulunan 32 yaşındaki futbolcu, Hatayspor'un Süper Lig'den çekilmesiyle siyah-beyazlıların yolunu tuttu. Beklerde görev yapan 32 yaşındaki futbolcu, Manisa FK'da 5 maça çıkıp 1 gol ve asist katkısı koydu. Kaan, attığı golden sonra eski takımını unutmayıp Hatay'ın plaka kodunu işaret etti. Türk futbolunu yakından tanıyan hücum oyuncusu Junior Fernandes de 1.5 yıllık ayrılığın ardından ülkemize döndü. Daha önce Alanyaspor ve Başakşehir formalarını terleten Şilili forvet, ardından ülkesine döndü. Bu sezonun devre arasında Manisa Futbol Kulübü'ne imza atan 34 yaşındaki oyuncu, 7 maçta forma giydi. Fernandes, 409 dakika süre alıp 2 kez ağları sarstı ve 1 defa da gol pası verdi. Manisa FK'nın diğer transferleri stoper Metehan, Galatasaray'dan gelip 3 maça çıktı. Sakaryaspor'dan alının orta saha Serkan ise 6 müsabakada top koşturdu. DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-04-04 11:42:14



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