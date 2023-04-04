Manisa'da otomobil ile kamyon çarpıştı; 2 ölü

Serkan ÖZDEMİRBARIŞ GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Akhisar ilçesinde kamyon ile çarpışan otomobilin sürücüsü Halil İbrahim Yüksel ile akrabası İsmail Yüksel, hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Akhisar-Sındırgı yolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Halil İbrahim Yüksel yönetimindeki 45 HA 9705 plakalı otomobil ile Yusuf A. idaresindeki 45 ADE 705 plakalı ağaç kökü yüklü kamyon, kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde sıkışan Halil İbrahim Yüksel ile akrabası İsmail Yüksel, hayatını kaybetti. Cenazeler, otopsi için Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Serkan ÖZDEMİRBARIŞ GEZİCİ
2023-04-04 16:58:56
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