Turgutluspor'da iki kadro dışı



TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Turgutluspor'da iki futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren kırmızı-siyahlılarda yönetim, teknik direktör Doğan Engin'in raporu doğrultusunda Serhat Kot ve Berkay Sezer'i kadrodan çıkardı. Başkan Bülent Daşkan, orta sahada oynayan Serhat ve golcü Berkay ile ilgili açıklama yaptı. Daşkan, "Serhat Kot ve Berkay Sezer'in süresiz kadro dışı bırakılmalarına karar verdik. Bundan sonraki süreçte de bizim yapımıza uyamayan davranışlar sergileyen her oyuncuya karşı aynı tavrı alırız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU

2023-04-05 11:03:55



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