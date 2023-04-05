Turgutluspor'da iki kadro dışı

TURGUTLU, (DHA) - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Turgutluspor'da iki futbolcu süresiz kadro dışı bırakıldı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren kırmızı-siyahlılarda yönetim, teknik direktör Doğan Engin'in raporu doğrultusunda Serhat Kot ve Berkay Sezer'i kadrodan çıkardı. Başkan Bülent Daşkan, orta sahada oynayan Serhat ve golcü Berkay ile ilgili açıklama yaptı. Daşkan, "Serhat Kot ve Berkay Sezer'in süresiz kadro dışı bırakılmalarına karar verdik. Bundan sonraki süreçte de bizim yapımıza uyamayan davranışlar sergileyen her oyuncuya karşı aynı tavrı alırız" dedi. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU
2023-04-05 11:03:55
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.