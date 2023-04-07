Manisa FK zor deplasmanda

MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de son haftalarda teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki çıkışıyla Play-Off yarışında iddialı konuma gelen Manisa Futbol Kulübü, yarın direkt Süper Lig'e çıkma peşindeki Sakaryaspor'a konuk olacak. Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da start alacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde son 7 maçta 2'si hükmen olmak üzere 5 galibiyet alan siyah-beyazlı ekip, haftaya 45 puanla Play-Off hattıyla puan puana başladı. Sakaryaspor, Manisa FK'nın eski teknik patronlarından Taner Taşkın yönetiminde 11 maçta 10 galibiyetle müthiş bir çıkış yakaladıktan sonra ilk yarıda 10 kişi kaldığı deplasmanda Altay'a 3-1 yenildi. Yeşil-siyahlılar haftaya 52 puanla 4'üncü sırada girdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)
2023-04-07 10:40:39
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