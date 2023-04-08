Somaspor evinde Menemen FK ile oynayacak

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SOMA, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Düzcespor'la deplasmanda 3-0 öne geçtiği maçta 3-3 berabere kalıp Play-Off yolunda kayıp yaşayan Somaspor yarın evinde son olarak Şanlıurfaspor'a yenilen Menemen Futbol Kulübü ile karşılaşacak. Soma Atatürk Stadı'nda Süleyman Soyutürk'ün yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Sıralamada 41 puanla 10'un basamakta yer alan Somaspor'un teknik direktörü Burhanettin Basatemür, zorlu bir sınav vereceklerini belirterek, "Düzce'de kılpayı galibiyeti kaçırdık. Bu maçı kazanıp yeniden Play-Off için çıkışa geçeceğiz" dedi. 38 puana sahip 12'nci Menemen FK'nın çalıştırıcısı Özden Töraydın ise "Geçen haftayı yenilgiyle tamamladık. Soma deplasmanından 3 puan alıp telafi edeceğiz" ifadelerini kullandı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma SOMA, (DHA)

2023-04-08 11:14:17



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