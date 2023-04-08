Akhisarspor - Çankaya Futbol Kulübü: 1-4

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



AKHİSAR, (DHA)

STAT: Akhisar Spor Toto

HAKEMLER: Gökhan Özbulut, Ahmetcan Akkoyun, Erdem Tanış

AKHİSARSPOR: Tufan Halilcan, Serkan (Dk. 78 Bekir), Tunahan (Dk. 69 Yiğit Düztaş), Oğuzcan, Halil İbrahim, Semih, Orçun (Dk. 75 Mustafa Can), Turhan, Yiğit Bayındır, Recep (Dk. 69 Efe)

GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK: Ercüment Serkan (Dk. 46 Adnan Emir), Volkan, Can Demir, Serdar Ümit, Oğuzhan (Dk. 85 Batuhan), Serhat, Tugay, Talha (Dk. 62 Mücahit), Yıldıray (Dk. 62 Malik), Aykut (Dk. 74 Abuzer)

GOLLER: Dk. 25 Oğuzcan (Akhisarspor), Dk. 3 Aykut, Dk. 63 Malik, Dk. 82 Oğuzhan, Dk. 90 Batuhan (Çankaya FK)

SARI KARTLAR: Serkan (Akhisarspor), Volkan (Çankaya FK)

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bergama Belediyespor'a 5-0 kaybeden Akhisarspor evinde Çankaya FK'ya da yenildi: 1-4. Karşılaşmaya hızlı başlayan Çankaya FK 3'üncü dakikada Aykut ile öne geçti: 0-1. Akhisarspor 25'te Oğuzcan ile beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 bitti. Konuk takım 63'te Malik'le tekrar öne geçerken, 82'de Oğuzhan tabelayı 3-1'e getirdi. Maçta son sözü 90'ıncı dakikada Çankaya FK'dan Batuhan söyledi. Bu sonuçla Akhisarspor 24 puanda kalırken, üst sıraları hedefleyen Çankaya FK 48 puana yükseldi ve Play-Off hattında yer aldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR

2023-04-08 16:57:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.