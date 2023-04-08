Akhisarspor - Çankaya Futbol Kulübü: 1-4

AKHİSAR, (DHA)
STAT: Akhisar Spor Toto
HAKEMLER: Gökhan Özbulut, Ahmetcan Akkoyun, Erdem Tanış
AKHİSARSPOR: Tufan Halilcan, Serkan (Dk. 78 Bekir), Tunahan (Dk. 69 Yiğit Düztaş), Oğuzcan, Halil İbrahim, Semih, Orçun (Dk. 75 Mustafa Can), Turhan, Yiğit Bayındır, Recep (Dk. 69 Efe)
GÜNEŞ HOLDİNG ÇANKAYA FK: Ercüment Serkan (Dk. 46 Adnan Emir), Volkan, Can Demir, Serdar Ümit, Oğuzhan (Dk. 85 Batuhan), Serhat, Tugay, Talha (Dk. 62 Mücahit), Yıldıray (Dk. 62 Malik), Aykut (Dk. 74 Abuzer)
GOLLER: Dk. 25 Oğuzcan (Akhisarspor), Dk. 3 Aykut, Dk. 63 Malik, Dk. 82 Oğuzhan, Dk. 90 Batuhan (Çankaya FK)
SARI KARTLAR: Serkan (Akhisarspor), Volkan (Çankaya FK)
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Bergama Belediyespor'a 5-0 kaybeden Akhisarspor evinde Çankaya FK'ya da yenildi: 1-4. Karşılaşmaya hızlı başlayan Çankaya FK 3'üncü dakikada Aykut ile öne geçti: 0-1. Akhisarspor 25'te Oğuzcan ile beraberliği sağladı ve ilk yarı 1-1 bitti. Konuk takım 63'te Malik'le tekrar öne geçerken, 82'de Oğuzhan tabelayı 3-1'e getirdi. Maçta son sözü 90'ıncı dakikada Çankaya FK'dan Batuhan söyledi. Bu sonuçla Akhisarspor 24 puanda kalırken, üst sıraları hedefleyen Çankaya FK 48 puana yükseldi ve Play-Off hattında yer aldı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR
2023-04-08 16:57:46
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