Turgutluspor - Kınay Bulvarspor: 1-1

TURGUTLU, (DHA)
STAT: 7 Eylül
HAKEMLER: Berk Sipahi, Harun Öztekin, Ediz Yılmaz
TURGUTLUSPOR: Fatih Sertan, Tolga (Dk. 66 Mustafa Özyaşar), Yiğit, Onur, Anıl, Abdullah (Dk. 82 Yunus Emre), Mustafa Köroğlu, Okan, Muhammed Ebrar, Noyan (Dk. 82 Mert Polat)
KINAY BULVARSPOR: Muhammet Ali Oktay, Oğuzcan, Hasan (Dk. 76 Ömer), İlyas, Haktan, Ertuğrul (Dk. 46 Süleyman), Recep (Dk. 69 Doğukan), Furkan, Görkem (Dk. 46 Mehmet Refik), Halil Can (Dk. 90 Ulaş Önsal)
GOLLER: Dk. 63 Onur (Turgutluspor), Dk. 90+4 Haktan (Bulvarspor)
SARI KARTLAR: Fatih, Yiğit (Turgutluspor), Görkem, İlyas, Haktan (Bulvarspor)
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçını kazanamayan Turgutluspor, evinde Bulvarspor'la son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 63'üncü dakikasında Onur attığı golle Turgutluspor'u öne geçirdi. Bulvarspor 90+4'üncü dakikada Haktan'ın ayağından skoru dengeledi. Bu sonuçla Turgutluspor 28, Bulvarspor da 31 puana yükseldi.
DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU
2023-04-08 17:03:40
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