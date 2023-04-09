Manisa FK yara aldı



MANİSA, (DHA) - Spor Toto 1'inci Lig'de Play-Off mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, önemli rakiplerinden Saraysapor'a deplasmanda 2-0 yenilerek yarışın gerisinde kaldı. Geçen hafta evinde Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup edip umut tazeleyen siyah-beyazlılar, Sakaryaspor karşısında aldığı yenilgiyle 45 puanda kalıp 9'uncu sıraya geriledi. Manisa FK, 8'inci Göztepe ve 7'nci Ankara Keçiörengücü'nün 2 puan gerisine düştü.

Teknik direktör Yalçın Koşukavak, Sakarya deplasmanında özellikle ilk yarıda gole yaklaştıklarını ifade etti. Koşukavak, "Sakaryaspor beklerini çok derinde oynatıp iki stoper ve bir 6 numarayla savunma yapmaya çalıştı. Çok geniş alan bulduk. Golü atsaydık oyunun ikinci yarısı bambaşka bir hal alabilirdi. Maç ilk yarıda bitebilirdi, geçiş hücumlarında öne geçebilirdik, bariz pozisyonlar vardı. Olmadı, üzgünüz. Sakaryaspor'a da başarılar dilerim" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2023-04-09 12:15:13



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