Manisa Büyükşehir Belediyespor - Aliağa Petkimspor: 86-78

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)-
SALON: Muradiye Spor Salonu
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Polat Parlak
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike, Roberson 17, Erdi, Cruz 27, Berkay 3, Williams 22, Tolga, Troy Selim 4, Ogün, Mustafa 11, Tarrant 2
ALİAĞA PETKİMSPOR: Prewitt 20, Chery 5, Simmons 8, Perkins 7, Aldridge 15, Dorukhan 9, Ege 6, Yiğit, Nusret 8
1'İNCİ PERİYOT: 33-10
İLK YARI: 43-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-54
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´ndeki sezonun 24´üncü haftasındaki Ege derbisinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Aliağa Petkimspor´u mağlup etti: 86-78. Muradiye Spor Salonu´ndaki karşılaşmada ev sahibi çok iyi başladığı ilk periyodu 23 sayı farkla 33-10 önde tamamladı. İkinci periyotta 20 sayı bulup rakibine 10 sayı şansı tanıyan Petkimspor farkı eritmeye çalıştı. Devre sonunda soyunma odasına 43-30 Manisa BŞB üstünlüğüyle girildi. Çekişmeli geçen üçünü periyot 65-54 sonuçlandı. Son periyodun başında 70-68'le fark 2 sayıya kadar düşse de 27 sayıyla oynayan Cruz önderliğinde kontrolü yeniden eline alan Manisa ekibi salondan 86-78 galip ayrıldı. Bu skorla evinde üst üste 6'ncı galibiyetini alan Manisa BŞB, 24 haftada 10 galibiyete ulaştı. Petkimspor 9 galibiyette kaldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)
2023-04-09 15:11:39
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