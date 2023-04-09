Manisa Büyükşehir Belediyespor - Aliağa Petkimspor: 86-78

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Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)-

SALON: Muradiye Spor Salonu

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Polat Parlak

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Anosike, Roberson 17, Erdi, Cruz 27, Berkay 3, Williams 22, Tolga, Troy Selim 4, Ogün, Mustafa 11, Tarrant 2

ALİAĞA PETKİMSPOR: Prewitt 20, Chery 5, Simmons 8, Perkins 7, Aldridge 15, Dorukhan 9, Ege 6, Yiğit, Nusret 8

1'İNCİ PERİYOT: 33-10

İLK YARI: 43-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-54

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´ndeki sezonun 24´üncü haftasındaki Ege derbisinde Manisa Büyükşehir Belediyespor, evinde Aliağa Petkimspor´u mağlup etti: 86-78. Muradiye Spor Salonu´ndaki karşılaşmada ev sahibi çok iyi başladığı ilk periyodu 23 sayı farkla 33-10 önde tamamladı. İkinci periyotta 20 sayı bulup rakibine 10 sayı şansı tanıyan Petkimspor farkı eritmeye çalıştı. Devre sonunda soyunma odasına 43-30 Manisa BŞB üstünlüğüyle girildi. Çekişmeli geçen üçünü periyot 65-54 sonuçlandı. Son periyodun başında 70-68'le fark 2 sayıya kadar düşse de 27 sayıyla oynayan Cruz önderliğinde kontrolü yeniden eline alan Manisa ekibi salondan 86-78 galip ayrıldı. Bu skorla evinde üst üste 6'ncı galibiyetini alan Manisa BŞB, 24 haftada 10 galibiyete ulaştı. Petkimspor 9 galibiyette kaldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)

2023-04-09 15:11:39



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