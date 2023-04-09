Somaspor - Menemen Futbol Kulübü: 1-0

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SOMA, (DHA) -

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Süleyman Soyutürk, Ramazan Ufuk Avdaş, Hasan Cebeci

SOMASPOR: Arda Yavuzhan, Kadir Kurt, Erdem (Dk. 90+2 Ali), Eray, Oğuzhan, Mücahit (Dk. 81 Emrecan Atila), Yusuf Türk (Dk. 90 Güney), Yusuf Tursun, Mustafa, Emrecan Bulut (Dk. 81 Şener)

MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ: Bora Oktay, Emre (Dk. 77 Oğuzhan Aydoğan), Bedirhan, Kadir (Dk. 80 Kaan), Ferhat (Dk. 90 Gencer), Ziya, Atalay (Dk. 77 Fuat), Mertcan, Abdulkadir, Muhammed Enes

GOLLER: Dk. 63 Emrecan Bulut (Somaspor)

SARI KARTLAR: Emrecan Atila (Somaspor), Kadir (Menemen FK)

TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta Play-Off mücadelesi veren Somaspor evinde Menemen Futbol Kulübü´nü 1-0 yenerek umut tazeledi. Somaspor ilk yarısı golsüz biten maçın 63´üncü dakikasında Emrecan Bulut´la öne geçip skor avantajını korumayı başardı. Somaspor bu sonuçla 44 puana yükseldi. Menemen FK ise 38 puanda kalarak üst üste ikinci yenilgisini aldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ

2023-04-09 17:15:25



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