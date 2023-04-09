Somaspor - Menemen Futbol Kulübü: 1-0

SOMA, (DHA) -
STAT: Atatürk
HAKEMLER: Süleyman Soyutürk, Ramazan Ufuk Avdaş, Hasan Cebeci
SOMASPOR: Arda Yavuzhan, Kadir Kurt, Erdem (Dk. 90+2 Ali), Eray, Oğuzhan, Mücahit (Dk. 81 Emrecan Atila), Yusuf Türk (Dk. 90 Güney), Yusuf Tursun, Mustafa, Emrecan Bulut (Dk. 81 Şener)
MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ: Bora Oktay, Emre (Dk. 77 Oğuzhan Aydoğan), Bedirhan, Kadir (Dk. 80 Kaan), Ferhat (Dk. 90 Gencer), Ziya, Atalay (Dk. 77 Fuat), Mertcan, Abdulkadir, Muhammed Enes
GOLLER: Dk. 63 Emrecan Bulut (Somaspor)
SARI KARTLAR: Emrecan Atila (Somaspor), Kadir (Menemen FK)
TFF 2´nci Lig Beyaz Grup´ta Play-Off mücadelesi veren Somaspor evinde Menemen Futbol Kulübü´nü 1-0 yenerek umut tazeledi. Somaspor ilk yarısı golsüz biten maçın 63´üncü dakikasında Emrecan Bulut´la öne geçip skor avantajını korumayı başardı. Somaspor bu sonuçla 44 puana yükseldi. Menemen FK ise 38 puanda kalarak üst üste ikinci yenilgisini aldı.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Soma Şevket YILMAZ
2023-04-09 17:15:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.